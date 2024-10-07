Мать Пи Дидди прокомментировала обвинения против сына

Миссис Комбс перешла от защиты к нападению. Шон Комбс может сесть в тюрьму надолго LEGION-MEDIA Дженис Смоллс Комбс, мать рэпера и продюсера Пи Дидди, находящегося в настоящее время в тюрьме в ожидании суда, сделала заявление в его защиту.