Как узнать, что больше всего расходует интернет на телефоне

Анализ потребления трафика на смартфоне — это подробный обзор расходов на мобильный интернет за определенный период: день, неделю или месяц.
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