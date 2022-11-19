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Аскаров отразил 32 броска из 33 в матче АХЛ с «Айовой» и стал 1-й звездой. У него 6 побед в 9 играх за фарм «Нэшвилла»

Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 33 в матче с «Айовой» и стал его 1-й звездой. 20-летний вратарь «Милуоки» одержал победу в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Уайлд» (6:1).

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