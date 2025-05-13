Кинохроника 1965 года запечатлела труд ветеранов лесной промышленности Карелии

В группе «Земля и Люди — Советская Карелия» опубликовали кинохронику Ленинградской студии документальных фильмов 1965 года, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, которые трудились в лесной промышленности Карельской АССР.
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