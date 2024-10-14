Эксперт Вишневский объяснил, как оптимизировать систему смартфона

Поможет регулярная перезагрузка Замедление работы гаджета происходит из-за ограниченного объёма памяти на мобильном устройстве, рассказал в интервью RT менеджер отдела по мобильному оборудованию «МегаФона» Антон Вишневский.
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