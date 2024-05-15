В 2025 году уральцев обещают накормить форелью местного производства

Свердловские власти намерены накормить жителей качественной рыбой, выращенной в местных водоемах. С этой целью в садки Кирюшкинского рыборазводного хозяйства на Глубоченском водохранилище запустили более 20 тысяч мальков радужной форели весом в 6,5 грамма.
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