В 2025 году уральцев обещают накормить форелью местного производства

Свердловские власти намерены накормить жителей качественной рыбой, выращенной в местных водоемах. С этой целью в садки Кирюшкинского рыборазводного хозяйства на Глубоченском водохранилище запустили более 20 тысяч мальков радужной форели весом в 6,5 грамма.