Копеечное средство для эффективного отбеливания кухонных полотенец

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Самый эффективный отбеливатель для кухонных полотенец Совсем необязательно приобретать дорогие отбеливающие средства, если нужно отстирать грязные, жирные кухонные полотенца, заношенные белые вещи или детские футболки, которые были белоснежными ещё сегодня утром.