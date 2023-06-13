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Мантуров раскрыл детали продажи завода Toyota в Санкт-Петербурге

Мантуров раскрыл детали продажи завода Toyota в Санкт-Петербурге

Российские активы японской Toyota были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во вторник, 13 июня, автозавод в Санкт-Петербурге компания продала именно на таких условиях.

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