Богомаз: в Брянской области силы ПВО отражают атаку беспилотников

Губернатор региона призвал горожан соблюдать необходимые меры безопасности ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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