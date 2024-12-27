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В Москве задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр

В Москве задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр

Правоохранители привлекли к ответственности 17 человек, заработавших более 10 млрд рублей на организации нелегальных азартных игр, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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