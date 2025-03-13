Верховный посетил пункт управления Курской группировкой

Как только я решила немного поныть насчёт того, что добрые русские люди опасаются, что наши пойдут на предложенное пендосами перемирие, то есть замутят новый договорнячок, как произошло новое событие, несколько успокоившее добрых русских людей.
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