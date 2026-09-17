Юрий Шалабаев посетил обновленный парк имени 777-летия Нижнего Новгорода

Обновленный парк имени 777-летия Нижнего Новгорода открылся для посетителей. Качество выполненных работ по благоустройству пространства проверил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
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