Часы двенадцать бьют. Основные итоги мировой политики в 2024 году Люди всегда ждут от Нового года изменений к лучшему во всех сферах.
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Часы двенадцать бьют. Основные итоги мировой политики в 2024 году Люди всегда ждут от Нового года изменений к лучшему во всех сферах.
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