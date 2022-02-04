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Аптекарский огород в Москве бесплатно раздает оранжерейных котов

Аптекарский огород в Москве бесплатно раздает оранжерейных котов

Ботанический сад биофака МГУ "Аптекарский огород" объявил срочную раздачу котиков. В инстаграме размещен призыв: СПАСЁМ КОТОВ в "Аптекарском огороде" - максимальный репост, друзья Природы! В тропиках Сада поселились котики, и их уже ОЧЕНЬ много.

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