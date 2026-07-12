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Лоран Мекьес: «Аджар прогрессирует из гонки в гонку»

Руководитель « Ред Булл » Лоран Мекьес поделился впечатлениями от выступлений Изака Аджара в текущем сезоне.

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