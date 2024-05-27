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Шукшина раскритиковала современный кинематограф

Шукшина раскритиковала современный кинематограф

В конце мая свой день рождения отмечает Мария Шукшина. В последние годы актриса редко появляется на экранах, но недавно она дала интервью aif, в котором поделилась своими мыслями о современном российском кинематографе.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
К сожалению, Мария Америки не открыла. Хотелось бы узнать, как она видит новое возрождение россииского кино? что для этого надо?
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21 час.

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