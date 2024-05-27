Шукшина раскритиковала современный кинематограф

В конце мая свой день рождения отмечает Мария Шукшина. В последние годы актриса редко появляется на экранах, но недавно она дала интервью aif, в котором поделилась своими мыслями о современном российском кинематографе.
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