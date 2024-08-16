Сенат Узбекистана одобрил Предпринимательский кодекс

Ташкент, 16 августа /Синьхуа/ -- На пленарном заседании Сената /верхней палаты/ Олий Мажлиса /парламента/ Узбекистана рассмотрен Закон "Об утверждении Предпринимательского кодекса Республики Узбекистан", унифицировано более 100 законодательных актов.
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