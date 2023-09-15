Такого еще не было: Во время атаки на Севастополь Россия выключила Starlink во всем мире

Компанцев Сергей

привет укто будет читать мне интересно кто реально отключил это по заказу или может сами хакеры или спец службы не важно какой страны ведь , мне интересно а может так же можно и спутники сша сажать я про разведывательные ведь фильм видел проз. сша как автор украл спутник у правительства фильм вроде захват в поеде