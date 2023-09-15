Медвежий угол

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Такого еще не было: Во время атаки на Севастополь Россия выключила Starlink во всем мире

Такого еще не было: Во время атаки на Севастополь Россия выключила Starlink во всем мире

Последствия комбинированной атаки британских ракет Storm Shadow и надводных дронов на ЧФ РФ могли быть куда страшнее Александр Ситников На фото: Севастополь.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
привет укто будет читать мне интересно кто реально отключил это по заказу или может сами хакеры или спец службы не важно какой страны ведь , мне интересно а может так же можно и спутники сша сажать я про разведывательные ведь фильм видел проз. сша как автор украл спутник у правительства фильм вроде захват в поеде
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