Последствия комбинированной атаки британских ракет Storm Shadow и надводных дронов на ЧФ РФ могли быть куда страшнее Александр Ситников На фото: Севастополь.
Такого еще не было: Во время атаки на Севастополь Россия выключила Starlink во всем мире
Комментарии
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Компанцев Сергей
привет укто будет читать мне интересно кто реально отключил это по заказу или может сами хакеры или спец службы не важно какой страны ведь , мне интересно а может так же можно и спутники сша сажать я про разведывательные ведь фильм видел проз. сша как автор украл спутник у правительства фильм вроде захват в поеде
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11 час.
лл
лина любимцева
А я что говорила?!! НАШИ РЕБЯТА ВСЕ МОГУТ!! Что многим и не снилось!! У нас мальчики - умники!!!
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6 час.
Anatoli Sitnikow
Das ist fantastisch !!!
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1 час.
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