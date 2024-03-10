Ревматолог Гульева: при утренней скованности требуется консультация ревматолога

Специалист в области ревматологии, врач-ревматолог Татьяна Гульева из клиники «АБИА», предупреждает о важности обращения к врачу при возникновении боли в суставах и других типичных симптомах ревматических заболеваний.
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