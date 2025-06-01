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СК: мосты в Курской и Брянской областях обрушились в результате подрывов

СК: мосты в Курской и Брянской областях обрушились в результате подрывов

В первом случае рухнул железнодорожный мост, пострадал машинист товарного поезда. Во втором случае автомобильный мост упал на пассажирский поезд, погибли семь человек, десятки пострадали, включая восьмимесячного ребенкаСледственный комитет России заявил, что мосты в Брянской и Курской областях были подорваны.

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