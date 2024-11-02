Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Решать, что останется от Украины, будет Владимир Путин, заявила бывший аналитик Пентагона

Решать, что останется от Украины, будет Владимир Путин, заявила бывший аналитик Пентагона

Формат дальнейшего существования Украины будет определять президент России Владимир Путин, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью каналу Judging Freedom.

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