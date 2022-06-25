Главное о коронавирусе на 25 июня: татарстанцы охладели к вакцинации, в Шанхае нет новых случаев впервые с марта

Все детские лагеря Татарстана соответствуют санитарным требованиям Коронавирус никуда не исчезнет и продолжит циркулировать как сезонное заболевание, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.