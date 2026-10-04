California Attorney General Subpoenas OpenAI In Cybersecurity Inquiry Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, California Attorney General Rob Bonta served an investigative subpoena to OpenAI on Wednesday, according to a statement released Thursday.
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