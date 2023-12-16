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20 великолепных фотопортретов советских актрис от Владимира Бондарева

20 великолепных фотопортретов советских актрис от Владимира Бондарева

Обворожительные лица этих прекрасных женщин надолго запомнились каждому, кто родился в СССР. Возможно, это потому, что они настоящие и живые, ведь в то время не было ни пластической хирургии, ни фотошопа.

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