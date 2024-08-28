Пленный Лабунский: солдатам ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области

Украинский пленный военнослужащий по имени Дмитрий Лабунский рассказал, что его подразделению командование приказало при вторжении в Курскую область расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей.
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