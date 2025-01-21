"Мощнейшее вторжение" ВСУ ждут в ближайшие часы: "Польские" бригады идут к границе. ССО Франции на Курщине. Прилёты идут без остановок

Наши войска продолжают наносить жёсткие удары по местам дислокации резервов противника в приграничных районах, однако под вечер 20 января, судя по заявлениям военкоров, нам удалось вычислить наиболее концентрированное "гнездо".
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