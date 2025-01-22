Несколько подростков за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на ж/д в Свердловской области, сообщили в СК.
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Несколько подростков за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на ж/д в Свердловской области, сообщили в СК.
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