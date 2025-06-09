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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алейске частично обрушился жилой дом из-за подмыва фундамента

В Алейске частично обрушился жилой дом из-за подмыва фундамента

Причины случившегося устанавливаются В Алейске в понедельник ночью, 9 июня, в результате подмыва фундамента при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома № 156 по улице Сердюка, сообщает алтайское МЧС.

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