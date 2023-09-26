SHOT: В полицию обратились еще 4 обманутых кредитора экс-бойфренда Анастасии Волочковой

Всего Дмитрий Дюран обманул почти 60 человек на 100 млн рублей.В полицию обратились еще 4 обманутых кредитора экс-бойфренда Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, которых он обманул на 3,2 млн рублей, всего Дюран обманул почти 60 человек на 100 млн рублей.