SHOT: В полицию обратились еще 4 обманутых кредитора экс-бойфренда Анастасии Волочковой

Всего Дмитрий Дюран обманул почти 60 человек на 100 млн рублей.В полицию обратились еще 4 обманутых кредитора экс-бойфренда Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, которых он обманул на 3,2 млн рублей, всего Дюран обманул почти 60 человек на 100 млн рублей.
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