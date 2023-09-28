Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Селяметов
    https://social.trendymen.ru/blog/43982161723Верховная рада Ук...
  • Алекс Сэм
    Мажор какой-то походу. Поэтому и условноВ Петербурге мужч...
  • Валентин Щербаков
    Это для тебя, продажная финская рожа, только цветочки на границе, а ягодки начнутся внутри страны...Ниинисте заявил, ...

Минфин РФ предрек укрепление курса рубля до 94,3 рублей за доллар в 2023 году

Минфин РФ предрек укрепление курса рубля до 94,3 рублей за доллар в 2023 году

Курс рубля по итогам этого года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных на сайте Минфина РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх