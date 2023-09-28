Минфин РФ предрек укрепление курса рубля до 94,3 рублей за доллар в 2023 году

Курс рубля по итогам этого года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных на сайте Минфина РФ.