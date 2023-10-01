Глава Печоры Серов получил от предпринимателя взятки на 4 млн рублей

Муниципальный район "Печора" Стали известны детали дела в отношении главы Печоры Валерия Серова. По данным РЕН ТВ, чиновник вместе со своим экс-заместителем Андреем Канищевым получил от местного предпринимателя 4 млн рублей.
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