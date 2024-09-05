Александр Бондяев: «Моя задача – максимально благоустроить территорию округа»

Депутат Думы Владивостока от избирательного округа № 13, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества, а также председатель рабочей группы Думы Владивостока по вопросам организации территориального общественного самоуправления Александр Бондяев рассказал в своем интервью о ходе работ по благоустройству территории и поделился планами, новыми проектами на ближайшие годы.