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Александр Бондяев: «Моя задача – максимально благоустроить территорию округа»

Александр Бондяев: «Моя задача – максимально благоустроить территорию округа»

Депутат Думы Владивостока от избирательного округа № 13, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества, а также председатель рабочей группы Думы Владивостока по вопросам организации территориального общественного самоуправления Александр Бондяев рассказал в своем интервью о ходе работ по благоустройству территории и поделился планами, новыми проектами на ближайшие годы.

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