Все хозяева знают, как быстро щенок превращается во взрослую собаку — ведь наши любимые песели растут с невероятной скоростью! Вчера он еще беззаботный дурачок, который пытается поймать свой хвост, а сегодня это уже взрослый пес, который должен вести себя спокойно и собранно, когда хозяин ведет его в кафе.