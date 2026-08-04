Иванова-Швец анонсировала две короткие недели в ноябре и декабре

Людмила Иванова-Швец из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова сообщила, что русские получат еще две короткие рабочие недели в ноябре и декабре этого года, включая праздничные дни и три рабочих дня в конце декабря.
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