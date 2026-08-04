Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Иванова-Швец анонсировала две короткие недели в ноябре и декабре

Иванова-Швец анонсировала две короткие недели в ноябре и декабре

Людмила Иванова-Швец из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова сообщила, что русские получат еще две короткие рабочие недели в ноябре и декабре этого года, включая праздничные дни и три рабочих дня в конце декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии