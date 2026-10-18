С 19 по 22 октября пройдут матчи второго тура мужского чемпионата России по волейболу. РОЛЬФ Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины 2-й тур 19 октября МГТУ – Динамо-ЛО – 19:00 20 октября Нова – Кузбасс – 18:00 Газпром-Югра – Локомотив – 17:00 21 октября Белогорье – Енисей – 19:00 Динамо – Ярославич – 19:00 Зенит Санкт-Петербург – Горький – 19:30 22 октября Урал – Факел Ямал – 16:30 Нефтяник – Зенит-Казань – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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