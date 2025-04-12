Сладков: санкции Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека

Санкции украинского президента Владимира Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя введенные против него ограничения в своем Telegram-канале.
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