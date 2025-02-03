Рыбу подтягивают к потребителю

Российский ретейл расширяет прямое сотрудничество с рыболовными компаниями, чтобы улучшить предложение и качество рыбной продукции на прилавках Работа розничных сетей напрямую с рыбодобытчиками позволит обеспечить абсолютную прослеживаемость качества рыбы от вылова до полкичитайте на monocle.