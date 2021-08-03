Олимпиада-2020. О тренере бедном замолвите слово

Олимпийские чемпионки не знают, кого слушать Не позавидуешь главному тренеру женской сборной России по гандболу Алексею Алексееву.
Популярные статьи
- В Израиле припомнили Авериной победу на ЧМ с потерянной лентой
- Младшему лейтенанту Ярославе Магучих назначена беседа в МО Украины. Не за бронзу, а за фото и объятия с Марией Ласицкене
- Американец бит в финале - боксер Батыргазиев выиграл 15-е золото России в Токио и вернул команде 5-е место на Олимпиаде. Бакши завоевал на ринге еще и бронзу
Свежие комментарии