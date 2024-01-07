Пушилин: Украина перешла грани, нанося удары по Белгороду и Донецку

РИАМО - 7 янв. Украинская армия перешла грани, когда начала бить по Белгороду и Донецку, РФ отвечает очень жестко, но удары наносит только по объектам военной инфраструктуры, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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