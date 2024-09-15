Валя Карнавал записала большой ролик на тему хейта от подписчиков Валя не понимает, почему её воспринимают «Pick me girl».
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Валя Карнавал записала большой ролик на тему хейта от подписчиков Валя не понимает, почему её воспринимают «Pick me girl».