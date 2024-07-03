За 10 лет рождаемость в Омской области снизилась почти наполовину - меньше всего детей родилось в прошлом году.
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За 10 лет рождаемость в Омской области снизилась почти наполовину - меньше всего детей родилось в прошлом году.