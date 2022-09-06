Самая необычная тюремщица страны закончила жизнь в монастыре

Легендарный «Екатеринбургский централ» (СИЗО №1) за два века своего существования повидал много необычных заключенных, среди которых был даже личный адъютант Гитлера (считается, что именно он присутствовал при смерти фюрера и сжег труп) Отто Гюнше .
Легендарный «Екатеринбургский централ» (СИЗО №1) за два века своего существования повидал много необычных заключенных, среди которых был даже личный адъютант Гитлера (считается, что именно он присутствовал при смерти фюрера и сжег труп) Отто Гюнше .
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