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Самая необычная тюремщица страны закончила жизнь в монастыре

Самая необычная тюремщица страны закончила жизнь в монастыре

Легендарный «Екатеринбургский централ» (СИЗО №1) за два века своего существования повидал много необычных заключенных, среди которых был даже личный адъютант Гитлера (считается, что именно он присутствовал при смерти фюрера и сжег труп) Отто Гюнше .

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