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В бою в Курской области ликвидирована группа элитного спецназа ССО Украины (ФОТО)

В бою в Курской области ликвидирована группа элитного спецназа ССО Украины (ФОТО)

В бою в Курской области наш десант ликвидировал командира и группу элитного спецназа ССО Украины. Украинский спецназовец Евгений Лемешенко из 73-го центра специального назначения ВСУ был уничтожен российскими бойцами в районе н.

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