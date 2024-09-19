В бою в Курской области наш десант ликвидировал командира и группу элитного спецназа ССО Украины. Украинский спецназовец Евгений Лемешенко из 73-го центра специального назначения ВСУ был уничтожен российскими бойцами в районе н.
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