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Тарханов считает главной проблемой «Спартака» опорную зону: «Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев заточены на оборону. У них нет организаторских способностей»

Александр Тарханов оценил ничью «Спартака» с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ. — В Грозном «Спартак» смотрелся лучше, чем в Суперкубке? — Конечно.

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