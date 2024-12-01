В ЕАЭС появится новая процедура регистрации лекарств по инициативе уполномоченного органа государства-члена

Совет Евразийской экономической комиссии принял проект изменений в Правила регистрации лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе в части введения процедуры признания по инициативе уполномоченного органа государства-члена результатов регистрации лекарств для медицинского применения, зарегистрированных в других государствах-членах.
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