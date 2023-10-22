«Амкар Пермь» проиграл столичной команде «Родина-2»

«Красно-черные» продолжают борьбу в чемпионате Второй лиги.Футбольный клуб «Амкар Пермь» продолжает борьбу в чемпионате Второй лиги, несмотря на серию поражений, которая резко ухудшила их турнирное положение.
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