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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» с дублем Капризова вышла вперед в серии с «Вегасом» – 2-1. «Голден Найтс» котировались явными фаворитами на проход во 2-й раунд

«Миннесота» с дублем Капризова вышла вперед в серии с «Вегасом» – 2-1. «Голден Найтс» котировались явными фаворитами на проход во 2-й раунд

«Миннесота» победила «Вегас» в третьем матче серии – 5:2. «Уайлд» выиграли два матча подряд с одинаковым счетом и вышли вперед в противостоянии – 2-1.

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