Экс-игрок Корнеев положительно оценил переход хавбека Захаряна в "Реал Сосьедад"

Бывший игрок "Барселоны" Игорь Корнеев заявил, что положительно оценивает трансфер полузащитника российского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", отметив, что клуб совершил прорыв за последние годы из-за умения находить качественных игроков.