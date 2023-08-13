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Экс-игрок Корнеев положительно оценил переход хавбека Захаряна в "Реал Сосьедад"

Экс-игрок Корнеев положительно оценил переход хавбека Захаряна в "Реал Сосьедад"

Бывший игрок "Барселоны" Игорь Корнеев заявил, что положительно оценивает трансфер полузащитника российского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", отметив, что клуб совершил прорыв за последние годы из-за умения находить качественных игроков.

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