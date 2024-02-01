The Sun: Британия проведет запуск ракеты для проверки атомной подлодки

Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency Великобритания проведет тестовый запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard впервые с 2016 года, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
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