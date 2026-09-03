Студентам и школьникам Алтайского края доступен проезд на электричках за полцены

Для получения льготы необходимо подтвердить статус учащегося Школьники и студенты в течение учебного года смогут оплачивать половину стоимости проезда в пригородных поездах по Алтайскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
- Трамп сделал заяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым